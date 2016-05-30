الجاسم: تحملت الضغوط.. فحملت الدوري والكأس

أبدى تيسير الجاسم، قائد أهلي جدة سعادته بالحصول على الثنائية المحلية لأول مرة منذ 1978، مؤكداً بأن فريقه كان يستحق تلك البطولات التي حصدها نظير مستوياته خلال الموسمين الأخيرين.

وقال الجاسم في تصريحات تلفزيونية: اعتمدنا على روح الجماعة، والجهاز الفني والإداري واللاعبين كانوا يعملون بكل جهد، كما أن جمهور الأهلي هو داعمنا الأول في جميع المباريات.

وعن الانتقادات التي وجهت له في فترة ماضية، أجاب: تحملت الضغوطات التي تعرضت إليها، والحقيقة أن جمهور الأهلي لم يضغط علي إلا لمعرفته التامة بأن لدي الكثير.. جمهور الأهلي "يمون علي".