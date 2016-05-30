الخطوط السعودية ترعى الأخضر وكأسي الملك وولي العهد

وقعت الخطوط الجوية السعودية عقود رعاية مسابقة كأس الملك وكأس ولي العهد والمنتخب السعودي لكرة القدم ومباراة كأس السوبر السعودي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وجاء التوقيع على هامش المباراة النهائية لكأس الملك حيث تم توقيع العقود بحضور الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة وسليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية.

وتم توقيع العقد بين الخطوط الجوية السعودية من جهة ومثلها المدير العام المهندس صالح بن ناصر الجاسر وبين الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي من جهة أخرى ومثلهما رئيس الاتحاد أحمد عيد الحربي ورئيس الرابطة ياسر المسحل.

وبذلك تصبح الخطوط السعودية راع مشارك لدوري عبداللطيف جميل وفقا للعقد الذي يحقق العديد من المنافع المتبادلة بين الطرفين تتضمن أن تحمل الخطوط السعودية مسمى الناقل الجوي لكرة القدم السعودية وان توفر الخطوط السعودية مبلغا ماليا لرعاية جميع المسابقات المحلية ومشاركات المنتخب الوطني .

كما ستوفر الخطوط السعودية لأول مرة طائرة خاصة لنقل المنتخب الأول خلال التصفيات النهائية لكأس العالم 2018 بجانب توفير طائرة خاصة لنقل بطل الدوري خلال منافسات الدوري في الموسم المقبل.

وسيتاح للخطوط السعودية حق المشاركة في اختيار مكان إقامة السوبر السعودي وتوفير طائرة خاصة لنقل الفريقين المشاركين في كأس السوبر بالإضافة إلى تنظيم رحلات مدفوعة للجماهير .