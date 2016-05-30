الزويهري: لن أستقيل.. وبدأنا الاستعداد للموسم الجديد

أكد مساعد الزويهري، رئيس أهلي جدة، استمراره في منصبه، بعد تحقيق الثنائية في موسمه الأول مع النادي الجداوي، واصفا مستوى الفريقين في مواجهة النهائي بالكبير الذي يليق بالبطولة الغالية.

وقال الزويهري في حديثه لـ"في المرمى": النصر فريق كبير قدم مستويات رائعة خلال المواجهة، استحوذ على اللعب في فترة من فترات المباراة، كما هو حال فريقنا الذي قدم مستوياته المعهودة".

وأضاف: "الأهم هو تحقيق اللقب الغالي والثنائية خلال الموسم، أنا مستمر في رئاسة الأهلي، وبدأنا فعليا الاستعداد للموسم المقبل منذ بداية الدور الثاني من الدوري".



