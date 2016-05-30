السومة: معسكر قطر قادنا إلى اللقب

أكد عمر السومة، مهاجم أهلي جدة وصاحب هدفي فريقه الأخضر في نهائي كأس الملك، على صعوبة مواجهة النصر، واصفاً المعسكر التحضيري للنهائي في قطر، بالخطوة الرائعة التي قادت الفريق إلى تحقيق اللقب والثنائية خلال الموسم.

وقال السومة في حديثه لـ"في المرمى": "كانت مباراة كبيرة بين الفريقين، لم نكن سيئين، ولكن الأجواء ساهمت بظهورنا بهذا الشكل".

وعن المعسكر التحضيري الذي سبق مواجهة النهائي في قطر، زاد: "أشكر الإدارة والكادر الفني والإداري على الخطوة الرائعة التي قاموا بها، كانت ايجابية جدا بالنسبة لنا كلاعبين، وأدت إلى خوضنا المباراة النهائية من دون ضغوط".

