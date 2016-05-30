عيد يمنح "الانضباط" كامل الصلاحية في حادثة الفريدي

رفض أحمد عيد، رئيس اتحاد القدم السعودي، تصرف أحمد الفريدي، لاعب النصر في المباراة النهائية لكأس الملك، عندما دهس مهند عسيري في آخر دقائق المباراة ليخرج مطروداً بالبطاقة الحمراء.

وقال عيد في تصريح صحافي نقله الموقع الرسمي لاتحاد القدم: ما حدث من لاعب نادي النصر أحمد الفريدي نرفضه بشدة، ويجب ألا تصدر هذه الحادثة من أي لاعب، على اللاعبين احترام المنافسة والمناسبة والحضور واحترام روح ومبادئ رياضة كرة القدم، ونحن في الاتحاد السعودي لكرة القدم نسعى جاهدين إلى إظهار ذلك في جميع المناسبات والمسابقات وتطبيق الأنظمة والقوانين.

وزاد عيد: لجنة الانضباط لديها كامل الصلاحية لاتخاذ القرار المناسب تجاه هذه الحادثة التي نرفضها جميعاً، ونشدد على أننا نقف مع الأخلاق والاحترام ولا نقبل بأي تجاوزات مهما كانت