غروس يشكر الأهلاويين.. ويعلن الرحيل

أعلن كريستيان غروس، المدير الفني لأهلي جدة، عدم تجديد تعاقده مع النادي الغربي بسبب رغبته في أخذ قسط من الراحة بعد عمل شاق، مشيرا في الوقت ذاته إلى تحقيق لقب بطولة كأس الملك في ختام الموسم يعد أمرا رائعا للغاية.

وقال السويسري الذي قاد النادي الجداوي إلى تحقيق لقب الدوري بعد غياب 32 عاما عبر مؤتمر صحافي: "أفضل ختام للموسم الرياضي الحالي هو الحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس، عقدي مع النادي الأهلي انتهى رسميا، واتخذت قرارا بعدم التجديد لفترة قادمة، أريد أخذ قسط من الراحة بعد عمل شاق مع الفريق".

وزاد غروس في حديث الوداع: "شكرا للرمز الأمير خالد بن عبدالله، والأمير فيصل بن خالد، وإدارة وجماهير النادي على دعمهم الكبير للفريق خلال الفترة الماضية، كذلك أود تقديم الشكر للجهاز الفني المعاون على عملهم المميز معي في الموسمين الماضيين، والجهاز الإداري ولاعبي الفريق الأبطال".

وحقق غروس مع أهلي جدة ثنائية الدوري والكأس خلال الموسم المنقضي مساء أمس الأحد، فيما قاد النادي الجداوي إلى نيل لقب كأس ولي العهد وحل به وصيفا دون أن يتلقى أي خسارة دورية خلال الموسم الماضي.