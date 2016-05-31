فان مارفيك يعيد وليد عبدالله.. ويضم عواجي والعبيد

أعاد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي، وليد عبدالله، حارس الشباب إلى القائمة التي ستعسكر في النمسا استعداداً لتصفيات كأس العالم، فيما اختار عبدالرحمن العبيد وعبدالله آل عراف وماجد النجراني وعلي عواجي في القائمة الدولية للمرة الأولى.

وضم المدرب الهولندي كلاً من ياسر المسيليم ، محمد العويس ، وليد عبدالله ، عبدالله آل عراف في حراسة المرمى، وياسر الشهراني ، محمد البريك ، عمر هوساوي ، أسامة هوساوي ، معتز هوساوي ، ياسين حمزة ، محمد ال فتيل ، عبدالله الزوري ، منصور الحربي ، عبدالرحمن العيبد في خط الدفاع.

وجاء كلاً من سلمان الفرج ، عبدالملك الخيبري ، عبدالعزيز الجبرين ، عبدالمجيد الرويلي ، ماجد النجراني ، تيسير الجاسم ، حسين المقهوي ، يحى الشهري ، عبدالفتاح عسيري ، نواف العابد ، سلمان المؤشر ، فهد المولد ، علي عواجي في خط الوسط، وتواجد محمد السهلاوي ومهند عسيري وعبدالرحمن الغامدي في خط الهجوم.

