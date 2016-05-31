لجنة الانضباط توقف الفريدي مباراتين

قررت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي إيقاف أحمد الفريدي مباراتين وتغريمه 10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف بسبب ركله مهند عسيري في آخر دقائق مباراة نهائي كأس الملك بين أهلي جدة والنصر مساء الأحد.

وقالت اللجنة في بيانها: ثبوت مخالفة لاعب نادي النصر أحمد محمد الفريدي للمادة (47/1/2) من لائحة الانضباط، وبالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب بموجب الفقرة الرابعة من المادة (19) من ذات اللائحة، قررت اللجنة إيقاع العقوبات التالية عليه: 1. إيقافه مباراتين رسميتين في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها, في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. 2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال".



