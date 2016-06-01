استفتاء "في المرمى": الأسوأ في الموسم السعودي

اختار المصوتون في استفتاء "في المرمى" حول الأفضل والأسوأ في الموسم الرياضي السعودي فريق هجر كأسوأ فريق في الموسم بنسبة 46% من الأصوات.

وحل النصر في المركز الثاني بما نسبته 25% من مجموع الأصوات، أما اتحاد جدة فحصل على 12% منها.

وجاء نايف هزازي مهاجم النصر، في المركز الأول لأسوأ لاعب فنياً هذا الموسم بنسبة 8%، وخلفه زميله أحمد الفريدي الذي حصل على المركز الثاني وسالم الدوسري لاعب الهلال في المركز الثالث.

وكان محمد حسين مدافع النصر أسوأ لاعب أجنبي بحصوله على النصيب الأكبر من أصوات المصوتين، وخلفه سولي مونتاري لاعب اتحاد جدة، وزميل حسين أدريان ميرزفيسكي في المركز الثالث.

وبالرغم من قصر مدة إشراف كانافارو على النصر إلا أنه حل في المركز الأول كأسوأ مدرب في الموسم، وجاء خلفه راؤول كانيدا مدرب النصر في المركز الثاني، وجيورجيوس دونيس مدرب الهلال في المركز الثالث.

وذهبت أغلب إجابات أسوأ حكم إلى فهد المرداسي، وبعده مرعي العواجي وشكري الحنفوش.

كما جاءت إدارة اتحاد جدة كأسوأ إدارة بنسبة 38%، وخلفها إدارة النصر بـ22%، وفي المركز الثالث إدارة هجر بما نسبته 16%.

وكانت لجنة الحكام أسوأ إدارة في اتحاد الكرة بحسب المصوتين، وفي المركز الثاني جاءت لجنة الانضباط وفي المركز الثالث لجنة الاحتراف.

ومن الأسوأ إلى الأكثر تأثيراً، وهنا اختار المشاركون الأمير خالد بن عبدالله عضو شرف الأهلي كأكثر شخصية مؤثرة خلال الموسم، وخلفه الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر ومساعد الزويهري في المرتبة الثالثة.

وفيما يتعلق بالحدث الأبرز فكان حصول الأهلي على اللقب المحلي، وخلفه تراجع مستوى النصر، وفي المركز الثالث كان غياب الهلال عن الدوري للموسم الخامس على التوالي.

