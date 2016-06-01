استفتاء "في المرمى" : الأفضل في الموسم السعودي

اختار أكثر من ثلاثين ألف مشارك في استفتاء "في المرمى" حول الأفضل والأسوأ في الموسم الرياضي السعودي المنقضي مؤخراً، أغلبهم شباب بين 2-1-30 عاماً ويحملون المؤهل الجامعي

وحصل أهلي جدة بطل الثنائية المحلية على أفضل فريق بنسبة 76%، وخلفه الهلال بـ9% والتعاون في المركز الثالث، أما أفضل جمهور فكان بحسب المصوتين جمهور الأهلي بنسبة 57%، وخلفهم الاتحاد بنسبة 23%، والهلال ثالثاً بنسبة 10%.

واستمر استحواذ الأهلاويين على الأفضلية بحصول لاعبهم عمر السومة على لقب أفضل لاعب بنسبة 60%، وجاء ياسر الشهراني لاعب الهلال في المركز الثاني بنسبة 10% وعبدالعزيز الجبرين من النصر بنسبة 7%.

أما في حراسة المرمى فكان ياسر المسيليم الحارس الذي حصل على نصيب الأسد من الأصوات بنسبة 45%، والثاتي محمد العويس حامي عرين الشباب بنسبة 43% وجاء عساف القرني في المركز الثالث بأربعة في المائة.

واختار المصوتون محمد آل فتيل مدافع أهلي جدة كأفضل لاعب صاعد بنسبة 33%، وبعده محمد العويس بنسبة 24%، وفي المركز الثالث حل محمد البريك لاعب الهلال بنسبة 15% من الأصوات.

أما بالنسبة للمحترفين الأجانب، فكان عمر السومة أفضلهم بنسبة 74%، وإدواردو لاعب الهلال حصل على 6%، أما جهاد الحسين صانع ألعاب التعاون فحصل على 4 %.

وبالنسبة للمدربين جاء كريستيان غروس في المرتبة الأولى، وخلفه البرتغالي جوزيه غوميز مدرب التعاون، وفي المرتبة الثالثة جاء اليوناني جيورجيوس دونيس مدرب الهلال المقال.

واختار المصوتون تركي الخضير كأفضل حكم محلي بنسبة 9%، وبالنسبة للحكام الأجانب اختار المصوتون أليكس إيسكوف، الحكم الروسي الذي أدار مباراة واحدة.

وفاز مساعد الزويهري بأفضلية رؤساء الأندية، أما محمد القاسم رئيس التعاون فكان في المرتبة الثانية، والأمير نواف بن سعد رئيس الهلال في المركز الثالث.

وجاءت لجنة المسابقات في المركز الأول كأفضل إدارة في اتحاد الكرة، وخلفها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في المركز الثاني، ورابطة دوري المحترفين في المركز الثالث.

