تتويج الأهلي.. تمريرات جهاد وكروت شكري..أرقام من الموسم

حضر 1.25 مليون متفرج مباريات الدوري السعودي المنقضي مؤخراً، أكثرهم في مباريات الجولة الثالثة الأكثر، ومباراة أهلي جدة والفتح الأكثر حضوراً للاحتفال باللقب الغائب منذ عقود.

الأهلي والاتحاد، النصر والهلال ومعهم التعاون تخطوا المعدل الآسيوي للحضور الجماهيري للفرق داخل أرضها والباقي كلهم تحت المعدل .

جهاد الحسين كان أفضل صانع لعب برصيد 10 تمريرات، أما هتان باهبري فهو اللاعب الذي سحبه جلال قادري مدرب الخليج من الملعب أكثر من أي لاعب آخر في الدوري.

فهد المرداسي وخالد صلوي احتسبا 8 ركلات جزاء.. أكثر من بقية الحكام، أما شكري الحنفوش فانفرد بـ60 بطاقة ملونة رفعها في المباريات التي قادها.

