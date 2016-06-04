الاتفاق يحسم دوري الصالات السعودي

حسم نادي الاتفاق لقب أول نسخة من الدوري السعودي لكرة قدم الصالات، بعد فوزه على نادي الهلال بنتيجة 5 / 3 قبل نهاية الجولة الأخيرة التي ستكون غدا السبت على الصالة الخضراء بالدمام.

وفي المواجهة الثانية تغلب القادسية على نادي الربيع بنتيجة 9 / 2.

وكان الاتفاق قد رفع رصيده إلى 6 نقاط في الدور النهائي للبطولة بعد أن حقق الفوز في مباراتي القادسية 4 / 3 وعلى الهلال 5 / 3 ، وتتبقى له مباراة في الجولة الأخيرة من البطولة أمام الربيع أضعف فرق الدور النهائي.

بينما حقق الهلال فوزًا وحيدًا على الربيع في افتتاح الدور النهائي 3 / 2، وخسر اليوم من الاتفاق، وتبقى له مباراة السبت أمام القادسية.

ويكفي الاتفاق التعادل مع الربيع ليتوج باللقب، وفي حالة خسارة الاتفاق وفوز الهلال وتساوي الفريقين في النقاط، يتوج الاتفاق بالفوز في المواجهات المباشرة مع الهلال.

وتختتم السبت مباريات الدور النهائي بإقامة مواجهتين، تقام الأولى على الصالة الخضراء بالدمام الاتفاق بنظيره الربيع في تمام الساعة (6.45)، فيما تجمع المواجهة الثانية الهلال بالقادسية في تمام الساعة (8.15)، بعد ذلك ستنطلق مراسم تتويج الاتفاق، بطل أول دوري سعودي لكرة قدم الصالات.