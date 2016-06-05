المسحل: متعاطف مع نجران.. وأسماء جديدة ستنال الرعاية

أكد ياسر المسحل، بعد تنصيبه رئيسا لرابطة دوري المحترفين السعودي، أن موضوع زيادة عدد الأندية السعودية يحتاج إلى دراسة، وكان ضمن المواضيع المطروحة خلال اجتماع الرابطة الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة الرياض، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أسماء جديدة ستنال رعاية الدوري السعودي.

وقال المسحل في حديثه الخاص لـ"العربية": "وجهة نظري أن يكون اتحاد اللعبة لديه أمور الانضباط والحكام، وأرى ان تكون المسابقات مشتركة بين الرابطة واتحاد الكرة، فيما زيادة الأندية أمر تم طرحه ولكنه يحتاج للدراسة، وأنا اتعاطف مع نادي نجران وظروفهم".

وأضاف: "سيتم اختيار المدير التنفيذي خلال شهر، سأتشاور مع اعضاء مجلس الادارة في اختياره، وأهم هدف للرابطة هو الامور المالية حيث طرأ تغيير طفيف في آلية العوائد للاندية".

واختتم المسحل حديثه: "تم التصديق على عقد رعاية مع الخطوط السعودية، هنالك اسماء جديدة ستنال رعاية الدوري السعودي".

