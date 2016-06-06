فتح باب الترشح لرئاسة النصر.. والمشيقح مؤقتا

أصدر الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قرارا بتكليف إدارة مؤقتة لنادي النصر، وذلك لتسيير أمور النادي العاصمي لحين موعد انعقاد الجمعية العمومية عقب استقالة الأمير فيصل بن تركي.

وبحسب البيان، فقد تم تكليف فهد المشيقح رئيسا للنادي الأصفر، وعضوية خالد الرشيدان ومنصور الشلهوب، فيما تم فتح باب الترشح للرئاسة وعضوية النادي الأصفر ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بينما تم تكليف مكتب العظم والسديري لحصر وتدقيق المديونيات والالتزامات المالية كذلك المساهمة في إعداد التقرير المالي قبل انعقاد الجمعية العمومية، على أن تتولى وكالة الشؤون الرياضية متابعة تنفيذ الإجراءات.