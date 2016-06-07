رسمياً.. إدارة الهلال تعلن عن اتفاقها مع الخيبري

أعلنت إدارة الهلال، عن اتفاقها مع اللاعب عبدالملك الخيبري، لتمثيل الفريق الأزرق اعتبارا من الموسم المقبل، على أن تستكمل اجراءات تسجيله في كشوفات النادي اليوم الثلاثاء.

وقال النادي العاصمي عبر بيان: "أتم مجلس إدارة النادي مساء اليوم الاثنين اتفاقه مع لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم عبدالملك الخيبري، ليمثل بموجبه فريق الهلال الأول لكرة القدم اعتبارًا من الموسم المقبل؛ حيث ستكمل إدارة النادي يوم غد الثلاثاء إجراءات تسجيله في كشوفات النادي".

وزاد البيان الأزرق: "يشار إلى أن التعاقد مع الخيبري جاء بعد دراسة فنية قام بها عدد من الفنيين الهلاليين".