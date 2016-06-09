عبدالله بن مساعد يكرم منتخب كرة اليد

استقبل الرئيس العام لهيئة الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بمكتبه في المجمع الأولمبي بالرياض، أعضاء منتخب المملكة الأول لكرة اليد، والأجهزة الفنية والإدارية بمناسبة تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم في فرنسا خلال الفترة من11 إلى 29 يناير/كانون الثاني المقبل.

وشهد الاستقبال، حضور الأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد تركي الخليوي، والمهندس حسام القرشي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية.

ورحب في بداية اللقاء باللاعبين، معربًا عن سعادته باستقبالهم وتكريمهم تقديرًا لما قدموه من جهود توجوها بالتأهل لكأس العالم، مشيرًا إلى أنهم قدموا الشيء الكثير والمميز للرياضة في المملكة ولكرة اليد بصفة خاصة.

وقدم سموه المكافآت المالية للاعبي المنتخب بمناسبة التأهل للنهائيات، مؤكداً استمرار دعم هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية للمنتخبات السعودية المتأهلة والمشاركة في المحافل الدولية.