عواجي الوحدة ينضم إلى صفوف أهلي جدة

أعلن أهلي جدة عن إنهاء إجراءات انتقال علي عواجي، لاعب الوحدة والأخضر السعودي، لتمثيل النادي الجداوي لمدة خمس سنوات.

وكتب النادي الغربي عبر صفحته في تويتر: "أنهت إدارة النادي الأهلي رسميا إجراءات انتقال لاعب الوحدة والمنتخب السعودي الكابتن علي عواجي لمدة خمس سنوات".

وبرز عواجي مع فريقه الوحدة بشكل لافت للأنظار، وساهم في تثبيت أقدامه بين الكبار، حيث تمكن من إحراز 11 هدفاً من أصل 25 لقاء خاضها مع فريقه، قبل أن يتم استدعاؤه مؤخرا لقائمة الأخضر السعودي التي ستخوض معسكرا إعداديا في النمسا خلال يوليو المقبل.