"اجتماع" الجابر يجهز الشباب للموسم الجديد

عقد عبدالله القريني، رئيس نادي الشباب، اجتماعاً أمس الخميس مع سامي الجابر، الذي تولى أخيراً الدفة التدريبية للفريق الأول، في مقر النادي العاصمي، وذلك بحضور طاقمه المعاون وإدارة الكرة.

وكتب النادي العاصمي عبر بيان: "اجتمع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله القريني، بحضور إدارة كرة القدم مع الجهاز الفني بقيادة المدرب سامي الجابر ومساعديه الإسبانيين السيد أنتونيو فيرنانديز، والسيد فيسنتي ماتي، بالإضافة لمدرب اللياقة الأرجنتيني السيد أليخاندرو دانييل".

وزاد البيان الشبابي: "وقد قام الجهاز الفني بأخذ جولة على جميع منشآت النادي قبل عقد الاجتماع".

وأعلنت إدارة الشباب في 22 مايو الماضي، عن اتفاقها مبدئيا مع سامي الجابر، لتولي زمام الأمور الفنية في الفريق الأول لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، على أن يتم التعاقد رسميا بين الطرفين خلال قادم الأيام.

وسبق للجابر قيادة الجهاز الفني لنادي الهلال لمدة موسم واحد، قبل أن يتم تنصيبه مديراً فنياً للعربي القطري، ومن ثم توليه تدريب الوحدة الإماراتي لمدة أربعة أشهر.