هيئة الرياضة: رئاسة اتحاد جدة بـ30 مليون ريال

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن تكليف مجلس إدارة لنادي اتحاد جدة لمدة سنة واحدة، في حال قدم المجلس شيكا مصدقا باسم النادي الغربي بمبلغ لا يقل عن 30 مليون ريال دون شروط أو التزامات، وفي حال عدم تحقق ذلك، فإن الهيئة ستقرر تكليف مجلس إدارة مؤقت لمدة شهرين يتم خلالهما فتح باب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية.

وكتبت الهيئة عبر بيانها الصادر السبت: "أعلنت الهيئة العامة للرياضة أنه إلحاقا لما سبق إعلانه يوم الأربعاء الماضي، بشأن رئاسة نادي الاتحاد بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة، تود الإيضاح أنها ستقوم بتكليف مجلس إدارة لمدة سنة واحدة في حال قدم المجلس المكلف شيكا مصدقا باسم نادي الاتحاد بمبلغ لا يقل عن 30 مليون ريال دون شروط أو التزامات على النادي".

وزاد البيان: "وفي حال عدم تحقق ما سبق فإن الهيئة العامة ستقرر تكليف مجلس إدارة مؤقت لمدة شهرين يتم خلالهما فتح باب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لمحبي النادي في كافة مدن المملكة، وستجرى انتخابات لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي في نهاية هذه المدة".

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت الأربعاء الماضي، تفاصيل التقرير النهائي للجنة حصر وتدقيق الوضع المالي للاتحاد حيث بلغ إجمالي ديون والتزامات النادي 299 مليون ريال، متضمنة المديونيات والالتزامات منذ استلام الإدارة الحالية في 2013 بالإضافة للوضع المالي حتى نهاية الموسم الحالي.