إدارة الفايز تستنكر بيان هيئة الرياضة

أصدرت إدارة نادي اتحاد جدة السابقة برئاسة محمد الفايز، بيانا استنكاريا عقب بيان الهيئة العامة للرياضة الصادر مؤخراً بشأن ديون النادي الغربي، وذلك بتحصيل أموال النادي الجداوي لدى الأفراد والشركات.

وبحسب البيان الصادر من قبل إدارة الفايز، فإن بيان الهيئة العامة قد تضمن بيانات مغلوطة وغير صحيحة، حيث ورد فيه أن إدارة إبراهيم البلوي قد تسلمت من إدارة محمد الفايز ديون تقدر بمبلغ 241.000.000 ريال بطريقة توحي بأن هذه المبالغ مستحقة السداد فورا، رغم أن الجزء الأكبر منها مستحق السداد على مدى أربع سنوات مقبلة، كما أنه لا يوجد وجه تفصيل مصادر تلك الديون ولا طبيعتها ولا تواريخ نشوئها، فيما أشار البيان في نهايته إلى عدم مسؤولية الهيئة العامة للرياضة عن المستندات المقدمة لها من قبل إدارة النادي الحالية، وهذا أمر لزامي على الهيئة حسب ما ذكرته إدارة الفايز في بيانها.

وجاء في البيان ذاته، أن المحاسب القانوني "مكتب العظم والسديري" هو نفسه المحاسب المالي الذي أصدر المركز المالي في عهد إدارة محمد بن داخل 2012، والذي حينها تم رفض التقرير المالي المعد من قبله من قبل الجمعية العمومية في عهد إدارة محمد الفايز.

واختتم بيان إدارة الفايز، بضرورة تكليف محاسبين قانونيين خارجيين محايدين من باب العدالة والإنصاف، حتى وإن استدعى الأمر تكفلها بالمراجعة والنظر والتحقق من صحة المعلومات التي جاءت في البيان، والأدلة التي استند إليها.

وفيما يلي بيان إدارة محمد الفايز كاملا: