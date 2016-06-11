سقناوي: لا تصدقوا حديثهم.. ولن أعود إلى الأهلي

أكد عبدالسلام سقناوي، إداري أهلي جدة السابق، عدم عودته مجدداً للنادي الغربي بسبب ظروفه العملية، مشيراً في الوقت ذاته، عدم تلقيه أي اتصال من قبل مسؤولي النادي الجداوي، من أجل بحث إمكانية عودته من عدمها مع انطلاقة الموسم الجديد.

وقال سقناوي في حديث خاص لـ"العربية.نت": "خدمة كيان النادي الأهلي شرف كبير، الكل يتمنى أن يحظى به، سبق وأن تشرفت بخدمة نادينا الأهلي، وما تحقق خلال الموسم المنقضي ما هو إلا امتداد لعمل كبير قمنا به منذ سنوات مضت".

وأضاف: "تم تداول اسمي بشكل واسع خلال الأيام الماضية، وتحدثوا عن رغبة وطلب طارق كيال بعودتي من جديد إلى النادي، لكنني أود التأكيد أن ذلك لم يحصل إطلاقاً ولم أتلق أي طلب من قبله، أو حتى من قبل الإدارة الأهلاوية".

وعن ما إن تمت رغبة مسؤولي النادي الغربي بتقديم طلب عودته لتولي الأمور الإدارية في قادم الأيام، زاد سقناوي: "حتى وأن رغبت الإدارة الأهلاوية في تواجدي

فلن أعود، وذلك أمر عائد لظروفي العملية التي تمنعني عن خدمة أهلينا".

واختتم حديثه بقوله: "تربطني بكيال وجميع الأهلاويين علاقة متميزة، أعتز وأفتخر بذلك، سأضل داعما ومؤازرا للنادي، وسأقدم كل ما بوسعي لاستمرار أفراحه سواء بالعمل داخل أسواره أو خارجه، فرحت بتحقيق الثنائية هذا الموسم، وأتمنى تحقيق المزيد من البطولات خلال المواسم المقبلة".