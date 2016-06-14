اتحاد القدم السعودي يعين العطوي مدرباً لمنتخب الشباب

اختارت اللجنة الفنية باتحاد القدم السعودي، خالد العطوي مدرب فريق النجوم مدرباً لمنتخب الشباب السعودي ابتداء من شهر نوفمبر المقبل.

وقال الاتحاد السعودي عبر حسابه على "تويتر" : قررت اللجنة الفنية للاتحاد السعودي تعيين خالد العطوي مدربا لمنتخب الشباب تحت19 سنة مواليد1998 وسيبدأ عمله مع المنتخب مطلع شهر نوفمبر.

وقاد العطوي فريق النجوم في تصفيات التأهل إلى الدرجة الثانية ومنها إلى الدرجة الأولى، ونجح بإبقاء الفريق ضمن أندية الدرجة الأولى، كما حصل على جائزة ناصر الجوهر للمدربين الوطنيين أواخر الموسم الماضي.