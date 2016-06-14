الاتفاق يضم الكويكبي بعقد يمتد 5 أعوام

أعلن الاتفاق تعاقده مع محمد الكويكبي مهاجم العروبة والمنتخب السعودي الأولمبي مدة 5 سنوات، ليكون ثاني لاعب من المنتخب الأولمبي يضمه الفريق في فترة الانتقالات الصيفية بعد محمد الصعيري مهاجم هجر.

وقال خالد الدبل رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعج توقيع الكويكبي: تمت الصفقة بتوصية من جميل قاسم مدرب الفريق، وبدعم من عبدالرحمن البنعلي رئيس المجلس التنفيذي الشرفي في الاتفاق.

وكان الكويكبي (19 عاماً) أحد لاعبي العروبة عندما صعد الفريق إلى دوري جميل للمحترفين وبقي في الدرجة الممتازة عامين، قبل أن يهبط إلى الدرجة الأولى نهاية موسم 2014-2015.

