عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الاتفاق يضم الكويكبي بعقد يمتد 5 أعوام

المصدر: العربية.نت
الكويكبي وخالد الدبل بعد المؤتمر الصحفي
رابط مختصر

أعلن الاتفاق تعاقده مع محمد الكويكبي مهاجم العروبة والمنتخب السعودي الأولمبي مدة 5 سنوات، ليكون ثاني لاعب من المنتخب الأولمبي يضمه الفريق في فترة الانتقالات الصيفية بعد محمد الصعيري مهاجم هجر.

وقال خالد الدبل رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعج توقيع الكويكبي: تمت الصفقة بتوصية من جميل قاسم مدرب الفريق، وبدعم من عبدالرحمن البنعلي رئيس المجلس التنفيذي الشرفي في الاتفاق.

وكان الكويكبي (19 عاماً) أحد لاعبي العروبة عندما صعد الفريق إلى دوري جميل للمحترفين وبقي في الدرجة الممتازة عامين، قبل أن يهبط إلى الدرجة الأولى نهاية موسم 2014-2015.

كلمات دالّة

#الاتفاق, #الكويكبي, #العروبة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر