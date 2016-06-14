الهيئة العامة تشكل إدارة مؤقتة لنادي الخليج

قررت الهيئة العامة للرياضة تكليف إدارة مؤقتة لنادي الخليج تتكون من فوزي الباشا وحسين الصادق وعلي المشامع لتسيير أعمال النادي وفتح باب الترشح لرئاسة النادي وعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من يوم الثلاثاء، بعد استقالة عضوين من أعضاء مجلس إدارة النادي البالغ عددهم 7 أعضاء، وفقد أحد أعضاء المجلس لشرط من الشروط الواردة في أحد مواد اللائحة الأساسية للأندية قبل اعتماد مجلس إدارة النادي.

وقالت الهيئة العامة في بيان صدر الإثنين: قررت الهيئة العامة للرياضة اعتبار مجلس الإدارة منحلا لعدم اكتمال النصاب القانوني له ، ووفقا لذلك اتخذت الهيئة قرارا بتكليف مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال النادي لحين عقد الجمعية العمومية وتكوَّن المجلس المكلف من: " فوزي الباشا، حسين الصادق وعلي المشامع.

كما تقرر فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة بنظام القائمة اعتبارا من يوم الثلاثاء ولمدة خمسة عشر يوماً وفقاً للمادة (٤٩) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وكان فوزي الباشا قد فاز في الانتخابات الأخيرة، لكنه أعلن استقالته بسبب خلافات مع أعضاء مجلس الإدارة.

