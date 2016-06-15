الحسيني مشرفاً على فئات الهلال السنية

عيّنت إدارة الهلال عبداللطيف الحسيني كمشرف عام على الفئات السنية بعد اعتذار الأرجنتيني دانيال روميو عن التواجد في السعودية بشكل مستمر الموسم المقبل بسبب ظروفه الأسرية.

ونقل موقع الهلال على الإنترنت تصريحاً للحسيني عضو مجلس إدارة النادي، قال فيه: قررت إدارة النادي إنهاء التعاقد مع روميو وتقديم الشكر له على جهوده في الفترة الماضية. مشيراً إلى أنه تولى الإشراف على الفئات السنية منتصف الموسم الماضي بعد تكليف روميو بتدريب درجة الشباب.



وزاد الحسيني: سيتم تكليف الأرجننتيني خوان إغناسيو براون بتدريب فئة الشباب، بعدما قضى الموسم الماضي كمدرب لفئة الناشئين، فيما سيستلم لورينزو فروتوس تدريب الأخيرة بعدما قاد براعم النادي خلال الموسم السابق.

