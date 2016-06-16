أحمد مسعود ينهي أزمة فهد المولد مع اتحاد جدة

أصبح فهد المولد مهاجم اتحاد جدة قريباً جداً من الاستمرار في ناديه، بعدما وصل إلى اتفاق مع ممثل أحمد مسعود مساء الثلاثاء لاستمراره في النادي وتوقيع عقد جديد قبل أقل من شهرين على نهاية عقده الحالي.

ووفقاً لمعلومات "العربية.نت" فإن اجتماعاً ضم فهد المولد ووكيله عصام العبدلي وممثل عن أحمد مسعود، الذي ترددت أنباء عن قرب استلامه رئاسة النادي بالتكليف، اتفقوا على كافة التفاصيل ومنها حصوله على 5 ملايين ريال سنوياً مقابل الاستمرار في النادي حتى عام 2020.

وأكد ممثل مسعود للمولد ووكيله بأنهم سيحصلون على شيك مقدم العقد الخاص باللاعب الدولي فور إعلان الهيئة العامة للرياضة تكليف أحمد مسعود برئاسة النادي، علماً بأن يوم الخميس (16 يونيو) هو آخر موعد لتقديم الشيكات المصدقة والتي طلبتها الهيئة من الراغبين بالترشح لرئاسة النادي الجدّاوي.

وبعدما كان المولد قريباً من الانتقال إلى أهلي جدة على غرار زميله عبدالفتاح عسيري الذي رحل صوب الغريم كلاعب هاو، تراجع عن اتمام الانتقال رغم حصوله على شيك من النادي الأهلي، وفضل التريث بحسم مستقبله حتى وضوح الصورة حول الوضع الإداري في الاتحاد بعدما انتهت فترة رئاسة إبراهيم البلوي في الثالث من شهر رمضان الجاري، وتعيين لجنة لتدقيق الوضع المالي في النادي، وهي التي أصدرت نتائجها نهاية الأسبوع الماضي.

وبدأت علاقة فهد المولد تتوتر بشكل ملحوظ مع ناديه مطلع العام الجاري وتحديداً بعد دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع النادي ورفضه العرض الذي قدمته إدارة إبراهيم البلوي والبالغ 2.4 مليون ريال في الموسم، قبل أن ترفعه إلى 4.5 مليون، مما دفع اللاعب إلى إشعال الفتيل بينه وبين الإدارة عبر صورة نشرها على صفحته الشخصية في موقع "انستغرام" كتب فيها: اعتذاري للرقم الصعب على كل شيء بس الأصعب اللي انتو ما تعرفوه والأيام الجاية حتعرفوا الحقيقة (والله يكتب اللي فيه خير) (وعلى نياتكم ترزقون).

