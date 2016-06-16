سلمان هزازي يرتدي قميص الاتفاق

تعاقد نادي الاتفاق مع الظهير الأيمن سلمان هزازي بعقد يمتد لعامين، وسبق لهزازي تمثيل أندية القادسية والرائد قبل انتقاله للخليج.

من جهته أبدى هزازي سعادته بالانتقال لنادي الاتفاق، مؤكداً أنها نقلة مهمة في مشواره الرياضي، وعلى ذات الصعيد مددت إدارة النادي عقد حارس الفريق الأولمبي الصاعد للفريق الأول عبدالله البحري لخمس سنوات مقبلة، وذلك بعد تألقه اللافت مع الفريق، حيث كان قد تبقى في عقده السابق ثلاث سنوات.

وأكد رئيس الاتفاق خالد الدبل أن بروز هزازي في تجاربه السابقة كان دافعاً للتعاقد معه إلى جانب توصية المدرب جميل قاسم، وأوضح الدبل أن مستوى الحارس عبدالله البحري وتطوره اللافت فرض على الإدارة تمديد عقده، مشددا على أن البحري يعد أحد مكاسب الفئات السنية حيث ينتظره مستقبل كبير في الحراسة الاتفاقية.