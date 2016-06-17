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أهلي جدة يدعو جماهيره للتصوير مع "الثنائية"

المصدر: العربية.نت
احتفال لاعبي الأهلي بعد حمل لقب الدوري
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دعت إدارة أهلي جدة جماهير النادي للاحتفال والتصوير مع كأسي الدوري والملك والتقاط الصور الخاصة، وذلك تقديراً من إدارة النادي لدور الجماهير في تحقيق الانجاز التاريخي.

وكتب عبدالله بترجي نائب رئيس أهلي جدة على صفحته الشحصية في "تويتر": تقديرا وعرفانا بدور جمهورنا الكبير في تحقيق بطولتي الدوري والكأس سيتم فتح المجال لهم للتصوير مع هذين المنجزين الكبيرين حيث سيتم الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة لتنظيم وتنسيق هذا الحدث والذي سنعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوج أهلي جدة بلقب الدوري بعد نهاية مباراته مع الفتح منتصف الشهر الماضي، وحمل كأس الملك في أواخر الشهر بعد الفوز على النصر 2-1.

كلمات دالّة

#أهلي جدة, #عبدالله بترجي, #الفتح, #النصر, #الدوري, #كأس الملك

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