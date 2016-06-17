الخليج يقيم معسكره الصيفي في تركيا

قررت إدارة نادي الخليج المكلفة برئاسة فوزي الباشا إقامة معسكرها الخارجي للفريق الاول لكرة القدم في فنربخشة التركية لمدة 20 يوم على ان يبدأ يوم 5 وحتى 25 شوال الموافق 10 وحتى 30 يوليو المقبل حيث سيخوض الفريق 3 مباريات ودية متدرجة ما بين فرق تركية وأخرى من خارجها وسيتم الاعلان عنها لاحقاً .

ويأتي ذلك تحضيراً للموسم الثالث على التوالي والذي يخوضه الدانة في دوري عبد اللطيف جميل بعد نجاحه في الموسم الماضي بتحقيق أهدافه وكسر أرقامه ببلوغه المركز السابع لدوري جميل برصيد 33 نقطة .

يذكر بأن موعد انطلاقة التدريبات سيكون يوم 23 رمضان الجاري بحضور المدرب البلجيكي باتريك دي وايلد الذي من المقرر وصوله الأسبوع المقبل .