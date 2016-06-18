الدبل: الاتفاق لا يخشى مواجهة الكبار

أكد خالد الدبل، رئيس الاتفاق، أن فريقه لا يخشى مواجهة الأندية الكبار، بعدما وضعت القرعة النادي الشرقي في بداية مشواره أمام الأهلي والنصر والهلال على التوالي، مشيرأ في الوقت ذاته، إلى وضعهم مسبقا كافة الاحتمالات الواردة قبل إجراء القرعة.

وقال الدبل عبر بيان بثه النادي الشرقي: "إن كان ثمة قلق لدينا فهو من البداية التي عادة ما تكون مرتبكة، وهذا القلق يساور كل الأندية، ونحن نسعى لترتيب أوراق الفريق الفنية والعنصرية قبل الدخول في الدوري لإزالة أي ارتباك قد يحدث".

وأكد الدبل بأن مواجهة فرق مثل الأهلي والنصر والهلال في بداية المشوار تحتاج إلى إعداد خاص، وهو ما يدركه تماماً مدرب الفريق جميل قاسم، مشدداً على أن مثل هذه المواجهات القوية لا تثير أي مخاوف لديهم أبداً.

وأضاف: "مثل هذه المواجهات تحتاج إلى إعداد خاص كونها تتميز برتم عالٍ لياقياً وفنياً ولذلك فهي تحتاج إلى وتيرة مختلفة في الإعداد وهو ما يدركه جميل قاسم تماماً، ولا أرى أي مبرر لأي مخاوف بل على العكس هناك جوانب إيجابية من لعب المباريات القوية في البداية، وبعيداً عن ذلك فالاتفاق أكبر من أن يخشى من مواجهة أي فريق مهما كان وزنه".