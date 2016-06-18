قرعة "جميل": أهلي جدة والهلال في مواجهة الصاعدين

أجريت ظهر اليوم السبت، قرعة دوري جميل السعودي للموسم الرياضي الجديد 2016-2017، وذلك في المجمع الأولمبي بمقر اتحاد الكرة السعودي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة أهلي جدة بطل النسخة السابقة أمام الاتفاق ضمن مواجهات الجولة الأولى، فيما وصيفه الهلال سيستضيف المجزل، الضيف الجديد في العاصمة الرياض.

كما أسفرت القرعة ذاتها عن مواجهة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد ضمن مواجهات الجولة الرابعة، في حين ستلعب مواجهة الكلاسيكو بين الهلال وأهلي جدة في الجولة العاشرة، وديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة الثالثة عشرة.