البرازيلي غيليرمي ينضم إلى صفوف الفتح

أعلن نادي الفتح السعودي، اليوم الاثنين، تعاقده مع البرازيلي غواو غيليرمي (30 عاما) مدافع ابويل القبرصي للعب في صفوف فريقه في الموسم المقبل.

وأوضح أن ضم غيليرمي جاء بتوصية من المدير الفني البرتغالي ريكاردو سابينتو.

وأعرب غيليرمي عن سعادته بالتوقيع للفتح، مضيفا "انها تجربة جديدة في مسيرتي الكروية أسعى من خلالها لتسجيل حضوري وتقديم مستويات تساهم في تحقيق النتائج الإيجابية مع فريقي الذي يعد واحدا من أبرز الفرق في الدوري السعودي".

وبدأ غواو مسيرته الاحترافية في فريق ماريتيمو فونشال البرتغالي في 2008 واستمر معه حتى 2013، وفي الموسم التالي انتقل الى أبويل القبرصي وحقق معه لقب الدوري القبرصي ثلاث مرات في مواسم 2013-2014 و2014-2015 و2015-2016، كما حقق كأس قبرص مرتين في موسمي 2013-2014 و2014-2015، وشارك معه في دوري أبطال أوربا وبطولة يوروبا ليغ.