إدارة الهلال تقرر تجميد كرة القدم للصالات

قررت إدارة الهلال تجميد لعبة كرة القدم للصالات في النادي، وذلك احتجاجاً على ما أسمته الظلم الذي تعرض له الفريق في الدوري السعودي لكرة القدم للصالات.

وقالت إدارة الهلال في خبر نشره موقع النادي الرسمي: بناء على التقارير المرفوعة من الجهاز الإداري لفريق صالات الهلال لكرة القدم بعد نهاية الموسم الرياضي؛ والتي تُبين الظلم الذي تعرض له الفريق في الدوري السعودي لكرة القدم للصالات.. قرّر مجلس إدارة النادي تجميد لعبة كرة القدم للصالات بالنادي، وعدم المشاركة في المنافسات المقبلة؛ وذلك لانتفاء العدالة، وعدم المساواة بين الأندية من لجنة ألعاب كرة القدم بالاتحاد العربي السعودي.

وكان الاتفاق قد رفع بطولة الدوري السعودي لكرة القدم للصالات في موسمها الأول بعد الفوز على الهلال5-3.

