الباطن يضم عنزي العروبة إلى صفوفه

تعاقدت إدارة الباطن، ثالث دوري الدرجة الأولى، مع مشاري العنزي مهاجم العروبة لتمثيل فريقها خلال الموسم المقبل في أولى صفقات النادي الشمالي المحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلنت إدارة الباطن خبر توقيع العنزي، لاعب القيصومة السابق، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وكان العنزي (27 عاماً) أحد عناصر فريق العروبة خلال تواجده في دوري المحترفين (2013-2014 و 2014 -2015) وسجل مع الفريق 13 هدفاً في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي الذي حل فيه رابعاً ليفقد فرصة التأهل إلى دوري جميل، بينما خرج الباطن أمام الرائد في مباراتي الملحق المؤهل بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

وكانت إدارة الباطن قد تعاقدت مع المصري عادل عبدالرحمن مدرب اتحاد جدة السابق لقيادة الفريق في الموسم المقبل من دوري الدرحة الأولى السعودي.

