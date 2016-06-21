الكرواتي زوران ماميتش يتولى تدريب النصر

أعلنت إدارة النصر التوقيع مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش، مدرب مواطنه دينامو زغرب لمدة موسم واحد خلفاً للإسباني راؤول كانيد الذي انتهت مهمته مع نهاية كأس الملك أواخر مايو الماضي.

وخلافاً لمسيرته الطويلة كلاعب والتي شهدت تواجده في قائمة كرواتيا التاريخية في كأس العالم 1998 واللعب في صفوف بايرن ليفركوزن الألماني، بدأ ماميتش مشواره التدريبي قبل 3 مواسم مع دينامو زغرب خلفاً لبرانكو إيفانكوفيتش مدرب الاتفاق السابق، وخلال تلك الفترة احتكر بطولة الدوري الكرواتي لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى تحقيق كأسي الاتحاد الكرواتي في الموسم الماضي وسابقه، وتأهل مع الفريق إلى دوري أبطال أوروبا 2015-2016، وبدأ المنافسة بفوز تاريخي على أرسنال اللندني 2-1، لكنه خسر المباريات المتبقية لينهي دور المجموعات رابعاً.

