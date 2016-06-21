ترقب اتحادي لمؤتمر نور الصحفي

يترقب مشجعو اتحاد جدة المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محمد نور قائد فريقهم رفقة منصور البلوي الشرفي الحالي والرئيس السابق، في مقر النادي مساء الثلاثاء وسط تكهنات بإعلان نور إسدال الستار على مسيرة مظفرة امتدت أكثر من 20 عاماً مع الاتحاد والنصر والمنتخب السعودي.

وأعلن حساب اتحاد جدة الخبر عبر "تويتر" وكتب: يعقد محمد نور مؤتمراً صحفياً بحضور منصور البلوي الشرفي المؤثر في تمام الساعة 11 من مساء الثلاثاء.

ويعتقد البعض بأن نور (38 عاماً) سيعلن اعتزاله عبر المؤتمر الصحفي، خصوصاً مع انتهاء عقده الاحترافي مع ناديه الشهر الماضي دون وجود أي بوادر لتمديد التعاقد بين الطرفين.

وقضى نور 4 أشهر بعيداً عن كرة القدم بسبب إيقافه من لجنة الرقابة على المنشطات عقب سقوطه في اختبار المنشطات الذي أعقب مواجهة اتحاد جدة والفتح في أكتوبر الماضي، قبل أن تنقض لجنة الاستئناف القرار وتكتفي بمدة الإيقاف السابقة.

