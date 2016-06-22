أحمد مسعود رئيساً لاتحاد جدة بالتكليف

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تكليف أحمد مسعود رئيساً لاتحاد جدة لمدة موسم واحد، وذلك بعد تقديمه ظهر الأربعاء شيكاً بقيمة 30 مليون ريال باسم نادي الاتحاد للأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أصدرت بياناً مطلع الشهر الجاري حول ديون اتحاد جدة البالغة 299 مليون ريال، واشترطت تقديم 30 مليون ريال لمن يريد رئاسة النادي بالتكليف لمدة موسم في مهلة أقصاها مساء الجمعة الماضي، أو تكليف رئيس لمدة شهرين حتى عقد الجمعية العمومية، وهو ما حدث عندما كلفت الشرفي رأفت التركي برئاسة النادي، قبل أن تمنح مسعود مهلة إضافية لتوفير المبلغ بناءً على خطاب من الأمير طلال بن منصور.