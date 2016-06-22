التعاون ينتظر عودة الرويلي لحسم أمر انتقاله إلى الهلال

أرجأت إدارة التعاون اتخاذ قرار بيع عقد عبدالمجيد الرويلي إلى الهلال، إلى حين عقد اجتماع خاص يضم اللاعب بعد التحاقه بتدريبات الفريق، السبت المقبل.

وبحسب مصادر "العربية.نت"، فإن الرويلي طلب من إدارة ناديه التنازل عن مبلغ ٤٠٠ ألف ريال والمتمثلة في الدفعة الأخيرة من عقده، في سبيل ارتداء شعار أزرق العاصمة، في الوقت الذي أصر فيه شرفي داعم على ضرورة بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة الهلال لم تتفق حتى هذه اللحظة مع اللاعب على حصته التي سيتقاضاها نظير تمثيله فريقها العاصمي، وأرجعت ذلك إلى حين الانتهاء من مفاوضات ناديه وموافقته على مبلغ 6.5 مليون قدمتها إدارة الأمير نواف بن سعد لضم لاعب العروبة والرائد والشباب السابق.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فقد أبدى الرويلي رغبته الجادة للمفاوض الهلالي في الانتقال وتمثيل الأزرق خلال الفترة المقبلة، واصفاً العرض الهلالي بالفرصة الكبيرة له ولنادي التعاون والأخير في مسيرته الاحترافية بين الأندية الكبيرة، في الوقت الذي طلبت فيه الإدارة التعاونية من لاعبها تأجيل الحديث عن ذلك، ومنعته من اطلاق التصاريح لوسائل الإعلام إلى حين عودته للتدريبات وعقد اجتماع خاص سيحدد من خلاله رحيله أو استمراره ضمن صفوف الفريق حتى نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية لموسم المقبل.

من جهته، رفض محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، الإدلاء بأي تصريح حيال المفاوضات الهلالية للاعب، مؤكداً لـ"العربية.نت" أن قرار بقاء الرويلي أو رحيله لم يتخذ بعد.