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الوحدة يعيد كامل المر ويضم سديري الهلال

المصدر: العربية.نت
المر عاد إلى الوحدة بعد تنقله بين 3 أندية
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أبرمت إدارة الوحدة 4 صفقات في ظرف ساعات قليلة، وضمت كلاً من عبدالله سديري حارس الهلال وزميليه عبدالله الشامخ ويحيى المسلم، وأعادت لاعبها السابق كامل المر في عقود تمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وأعلنت إدارة الوحدة عن اللاعبين الجدد من خلال 4 أخبار صحافية نشرتها عبر صفحة "تويتر" الخاصة بالنادي.

وشارك الشامخ الموسم الماضي في صفوف الرائد معاراً، وكان سديري خارج قائمة الهلال خلال فترة تواجد اليوناني جيورجيوس دونيس، أما المسلم فوقع مخالصة مالية مع الأزرق مطلع الموسم الماضي.

وفي المقابل، بدأ كامل المر مشواره الرياضي لاعباً في الوحدة قبل الانتقال إلى أهلي جدة موسم 2010-2011، وانتقل بعد ذلك إلى النصر ومنه نحو التعاون في الموسم الماضي.

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