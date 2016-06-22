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مواجهات سهلة للكبار في كأس ولي العهد

المصدر: العربية.نت
الهلال حصل على لقب الموسم الماضي
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خلت قرعة كأس ولي العهد للموسم الرياضي المقبل من مواجهات بين فرق دوري جميل للمحترفين في دور 32، فيما سينتظر الهلال والأهلي بطل ووصيف النسخة الماضية الفائزين من مباراتي الرائد والفيحاء والفيصلي ووج.

ووضعت القرعة النصر في مواجهة النجوم، والاتحاد مع الجيل والشباب أمام الباطن، فيما سيلعب هجر مع ضمك والفتح وأحد والقادسية والطائي والمجزل والشعلة والتعاون والعروبة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية يلتقي نجران والعدالة والاتفاق والوطني والوحدة مع القيصومة والخليج والحزم.

وكان الهلال قد تغلب على الأهلي 2-1 في المباراة النهائية لكأس ولي العهد شهر فبراير الماضي


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#الهلال, #الأهلي, #الشباب, #الاتحاد, #النصر

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