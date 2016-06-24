سامي الجابر: هذا ما قاله لي رئيس الهلال السابق

أكد سامي الجابر مدرب الشباب الجديد بأن الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيسه السابق في يالهلال بارك له المهمة الجديدة وتمنى له التوفيق في مشواره إلا أمام الهلال، نادي الجابر السابق.

وقال الجابر في المؤتمر الصحفي لتقديمه مدرباً جديداً للشباب: أنا واثق بلاعبي الشباب، وعندما كنت مدرباً للهلال تمنيت ضم بعضهم، وبالتأكيد سأعمل معهم على إعادة الشباب إلى وضعه الطبيعي، وسأمنح جميع لاعبي الفريق فرصة لإثبات أنفسهم في الموسم الأول.

ونفى الجابر دخوله في مفاوضات مع لاعبين لضمهم إلى صفوف الشباب خلال الفترة الماضية وزاد" لم أتفاوض مع جمال باجندوح، أما صفقة هتان باهبري فهي مكسب للفريق.

وأكد الجابر إيمانه بدور جماهير الشباب بدعمه في تجربته، وأتبع: يهمني الجمهور من حيث الكيف لا الكم.