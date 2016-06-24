غروس ينهي علاقة المطيري مع أهلي جدة

اقتربت علاقة اللاعب عبدالله المطيري، لاعب أهلي جدة، مع ناديه الغربي من النهاية، بعدما طلب الأول ووكيل أعماله من إدارة النادي قبل أيام مخالصة مالية تتيح للاعب التوقيع لأي ناد قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وقال المطيري في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "أبلغت إدارة الكرة زملائي اللاعبين بموعد انطلاق التدريبات، كما طالبتهم بإحضار جوازات السفر لإنهاء إجراءات المعسكر الإعدادي الخارجي للموسم الجديد، فيما لم يتم التواصل معي ولم يطلب مني إحضار جواز السفر حالي كحال بقية اللاعبين".

وأضاف: "اتضح لي تماماً عدم حاجة الفريق لخدماتي خلال الموسم المقبل، ما دعاني إلى الحديث مع وكيل أعمالي علي الرماح من أجل طلب المخالصة ودراسة بعض العروض التي وصلتني منذ الموسم المنقضي".

وزاد في حديثه: "خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية طلبت من الإدارة الخروج على سبيل الإعارة، إلا أن طلبي ذلك قوبل بالرفض من قبل المدرب كريستيان غروس، نظراً لحاجته لخدماتي -بحسب قوله- خلال القسم الثاني من الدوري، لكن ذلك لم يحدث ولم أمنح فرصة اللعب".

واختتم المطيري حديثه: "علاقتي مع الأهلي شبه منتهية، وكيل أعمالي تواصل مع الإدارة وأبلغهم برغبتي في الرحيل ومنحي المخالصة المالية التي تتيح لي الانضمام لأي ناد، فيما لم تمانع الإدارة في ذلك، وأنا الآن بصدد دراسة بعض العروض التي وصلتني قبل اختيار أفضلها وتمثيله خلال الموسم المقبل".