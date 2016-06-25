طارق كيال يتولى الإشراف على المنتخب السعودي

أصدر اتحاد الكرة السعودي، عدة قرارات خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، جاء من بينها تعيين طارق كيال ليتولى مهام الإشراف على المنتخب لمدة عام، وقبول استقالة سلمان القريني من منصبه.

وتم خلال الاجتماع، الموافقة على إقامة مباراة السوبر بين أهلي جدة والهلال في العاصمة البريطانية لندن للمرة الثانية على التوالي، فيما تم اعتماد ترشيح نادي النصر للمشاركة في مسابقة كأس الأندية العربية لكرة القدم.

كما تم أيضا، موافقة مجلس إدارة الاتحاد من حيث المبدأ على المقترح المشترك المقدم من لجان الاحتراف في اتحادات كرة القدم بدول مجلس التعاون الخليجي الخاص بمشاركة اللاعب الخليجي في الدوريات الخليجية كلاعب مواطن، وإحالة المقترح إلى الأندية المحترفة للموافقة عليه، كذلك اعتماد الشرط الخاص بتسليم الأندية لمديونياتها بتاريخ 30 / 6 / 2016، ومنع أي نادٍ تصل ديونه إلى الـ 50 مليون ريال من تسجيل اللاعبين المحترفين.



