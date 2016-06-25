جماهير النصر تستقبل الكرواتي ماميتش

وصل الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني الجديد للنصر، فجر اليوم السبت إلى العاصمة الرياض برفقة الجهاز الفني المساعد، وسط حضور جماهيري كبير.

وكتب النادي الأصفر عبر حسابه في تويتر: "مدرب النصر زوران ماميتش يصل الآن لمطار الملك خالد الدولي بالرياض يرافقه الجهاز الفني المساعد، وسط حضور جماهيري كبير".

من جهته عبر ماميتش عن دهشته باستقبال الجماهير الصفراء له في هذا التوقيت، عبر مقطع فيديو نشره "تطبيق النصر" عقب وصوله، وقال: "مفاجأة بالنسبة لي، حضور هذا الكم من جماهير النصر لاستقبالي".

وتابع حديثه: "إن الساعة الآن السادسة صباحاً، ورغم ذلك يوجد هذا الكم من الجماهير، مما يؤكد على شعبية نادي النصر".