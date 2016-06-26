أهلي جدة يتفق مع البرازيلي لويز كارلوس

أعلنت إدارة أهلي جدة عن اتفاقها مع البرازيلي لويز كارلوس متوسط ميدان براغا البرتغالي للإنضمام إلى صفوف فريقها لمدة موسم قابل للتجديد بناء على توصية من جوزيه غوميز المدير الفني الجديد لبطل الثنائية المحلية.

ويبلغ لويز كارلوس 31 عاماً، وبدأ مشواره الرياضي في البرازيل ضمن صفوف أندية مغمورة، قبل الانتقال إلى باكوش دي فيريرا البرتغالي في 2011، ورحل بعدها إلى براغا في 2013.



وتعاني قائمة الأهلي من إصابات لاعبي محور الارتكاز، حيث يقضي كلاً من ماهر عثمان ووليد باخشوين برنامجيهما التأهليين بعد تعرضهما إلى إصابة الرباط الصليبي.