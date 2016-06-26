إدارة النصر تنصب الحقباني مديرا عاما لكرة القدم

اختارت إدارة النصر بدر الحقباني، لاعب فريقها السابق، لتولي منصب المدير العام لكرة القدم، وذلك حسبما أعلنه النادي العاصمي صباح اليوم الأحد.

وكتب النادي الأصفر عبر حسابه الرسمي في تويتر: "أصدرت إدارة نادي النصر قراراً يقضي بتعيين نجم النصر السابق الكابتن بدر الحقباني مديراً عاماً لكرة القدم، متمنين له التوفيق".

وفي ذات الصدد، يستأنف الفريق الأصفر تدريباته اليوم الأحد استعدادا للموسم الجديد عند العاشرة مساء على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، فيما ستكون الحصة التدريبية الصفراء مفتوحة أمام الجماهير الراغبة بالحضور.