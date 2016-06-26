الدبل للاعبين: الانضباط أولا.. والاتفاق "تاريخ"

دعا خالد الدبل، رئيس الاتفاق خالد لاعبي الفريق الأول إلى ضرورة الالتزام باللائحة التنظيمية، والانضباط في التدريبات، والانصياع لتعليمات الجهازين الإداري والفني للفريق، لافتاً إلى أن الانضباط الاحترافي يعد المعيار الأول لكفاءة اللاعب في ناديه الشرقي.

وشدد الدبل في لقائه باللاعبين في التدريب الأول الذي انطلق أمس السبت استعداداً للموسم المقبل، إلى ضرورة الظهور بالمستوى الذي يليق بتمثيل نادي الاتفاق، مؤكدا للاعبين على أن الاتفاق بعودته لدوري جميل للمحترفين لا يعود بصفته ضيفاً جديداً بل بصفته المعروف بقيمته التاريخية.

وطالب الرئيس الشاب من اللاعبين إلى ضرورة التعاون مع بعضهم البعض لما فيه مصلحة الفريق، مرحباً في الوقت ذاته بالمدرب جميل قاسم وبطاقمه المعاون وبجميع اللاعبين لاسيما الذين انضموا مؤخراً للفريق.