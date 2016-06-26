شمري النصر ينضم إلى التعاون على سبيل الإعارة

أعلن نادي التعاون، عن التوقيع مع عبدالرحمن الشمري، لاعب النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك بناء على توصية الجهاز الفني وبدعم من قبل المجلس التنفيذي.

وكتب النادي القصيمي عبر بيان: "أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع رسمياً مع لاعب النصر عبدالرحمن الشمري لمدة موسم بنظام الإعارة، وذلك بناء على توصية الجهاز الفني وبدعم من قبل المجلس التنفيذي وإدارة النادي، وتمت مراسم توقيع العقد بمقر النادي بحضور فيصل أبا الخيل، نائب الرئيس واللاعب".

وبرز الشمري مع نادي الطائي قبل أن ينتقل إلى العروبة ومن ثم النصر الذي أعاره إلى الاتفاق خلال منافسات الموسم الماضي.