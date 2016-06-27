النصر يخالص عباس.. ويعير مصعب إلى التعاون

وقعت إدارة النصر مخالصة مالية مع أحمد عباس، الذي قضى الموسم الماضي معاراً إلى نجران، فيما وافقت على انتقال مصعب العتيبي إلى التعاون بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وانتقل عباس من الطائي إلى النصر صيف 2008، وبقي أساسياً في صفوف الأصفر حتى أواخر 2012 عندما سقط باختبار منشطات، عوقب على إثر ذلك بالإيقاف لمدة عامين، قبل أن يعود مطلع العام الماضي إلى صفوف الأصفر، وانتقل بعد ذلك معاراً إلى نجران.

وقضى العتيبي الموسم الماضي لاعباً في صفوف الخليج بنظام الإعارة كذلك، وساهم بحصول الفريق الشرقي على المركز السابع في ترتيب الدوري.

