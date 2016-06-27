"المسابقات" توافق على لعب الأهلي والاتحاد خارج جدة

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي اليوم الاثنين، جدول الدور الأول من مسابقة دوري عبداللطيف جميل 2016-2017 حيث سينطلق يوم الخميس 11 أغسطس على أن ينتهي الدور الأول يوم الجمعة 16 ديسمبر 2016.

وأعلنت اللجنة ذاتها، عن الموافقة على طلبي أهلي جدة وجاره الاتحاد بإقامة الجولات الثلاث الأولى خارج ملعبيهما، فيما تم السماح بمشاركة أربعة لاعبين من الفئات الأدنى لكل مباراة في دوري جميل دون تحديد اسمائهم مسبقا.

وكتب اتحاد الكرة السعودي عبر حسابه في تويتر: وافقت لجنة المسابقات على طلبي النادي الأهلي ونادي الاتحاد بإقامة أول ثلاث جولات خارج ملاعبهم نظرا لأعمال الصيانة في مدينة الملك عبدالله بجدة".

وزاد البيان: سيتم السماح بمشاركة 4 لاعبين من الفئات الأدنى في النادي لكل مباراة في دوري عبداللطيف جميل هذا الموسم دون تحديد أسمائهم مسبقاً".